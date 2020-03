Pulverização contra o vírus

As ações implementadas pela Prefeitura de Suzano para conter o avanço do coronavírus são reforçadas todas as semanas.

Aumento no número de leitos, reuniões com a coordenação do comitê de enfrentamento - criado para discutir o assunto - são medidas importantes.

Na semana passada, a Prefeitura anunciou que os prédios da Santa Casa de Misericórdia e do Pronto-Socorro Municipal (PS) de Suzano passaram por um teste de pulverização.

Uma iniciativa que pode contribuir muito para evitar a contaminação. O objetivo é garantir mais segurança para pacientes e as pessoas no entorno dos prédios.

O trabalho de limpeza e higienização vem sendo feito também.

Segundo a Prefeitura, por meio do projeto de pulverização, será oferecida a limpeza adequada aos espaços de grande concentração e movimentação de pessoas, em especial unidades de Saúde. O serviço conta com o auxílio de bombas de pressão e foi adotado em outros países como medida preventiva contra o novo coronavírus (Covid-19).

A demonstração percorreu pontos estratégicos da cidade. A solução pulverizada consiste em uma mistura de agente de oxidação seletiva altamente eficaz, composto de hipoclorito de sódio e dióxido de cloro. O produto é de utilização profissional em limpeza e não oferece riscos à saúde, sendo supervisionado por engenheiros da Segurança do Trabalho.

Neste momento, a administração municipal estuda a adesão permanente ao serviço especializado, a fim de assegurar mais um auxílio à saúde dos suzanenses. A Secretaria de Assuntos Jurídico segue com a análise de preços.

Conforme a própria Prefeitura, esta é mais uma medida de prevenção que será expandida, conforme a eficácia do serviço.

O principal objetivo é garantir a saúde dos munícipes frente à pandemia do novo coronavírus. O modelo já foi adotado em outros países e é uma alternativa segura.

Suzano mantém o decreto de quarentena seguido em todo o Estado de São Paulo, até 7 de abril.

São medidas importantes, um trabalho de união para que se evite o contágio da doença na cidade.

O trabalho, sem dúvida, deve ser contínuo, garantindo a segurança necessária a todos os moradores. Medidas importantes foram tomadas, levando em condição as orientações do Ministério da Saúde.

A expectativa é que, ao tomar medidas importantes, não somente Suzano, mas todo o País possa superar essa crise.