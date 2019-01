Reforço na Saúde

A prioridade no atendimento à saúde pública deve ser uma meta essencial dentro de uma administração.

As dificuldades são grandes por conta do alto investimento.

É preciso manter as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) funcionando bem, com remédios nos postos, capacitação e valorização dos profissionais da pasta.

A tarefa é difícil. Em Suzano, a atual gestão se esforça para tentar manter bom atendimento aos pacientes dos postos e de toda a rede municipal de Saúde.

O DS trouxe, na edição de ontem, reportagem mostrando que a Prefeitura de Suzano realizou a entrega de novos veículos para a Secretaria Municipal de Saúde.

No total são nove automóveis, sendo que dois deles serão de uso exclusivo da Vigilância Sanitária e renovarão a frota do setor.

Já os demais têm o objetivo de reforçar os serviços de atenção básica.

Os veículos são da marca Renault, modelo Sandero 1.0, ano 2019.

A reportagem mostrou que sete deles foram adquiridos por meio de emendas parlamentares em um investimento de R$ 343 mil. Já os dois veículos da Vigilância Sanitária foram comprados com recursos enviados a Suzano pelo Ministério da Saúde, em um custo total de R$ 98 mil.

Não há dúvida de que a utilidade desses carros novos é primordial para atender a demanda necessária em toda a rede básica de saúde. A população vem solicitado um atendimento eficaz com postos funcionando bem, médicos e remédios.

A reportagem do DS mostrou também que no caso da Vigilância Sanitária também é preciso manter um bom trabalho na área de saúde. Há um intenso trabalho externo, como, por exemplo, o atendimento às denúncias e a rotina de fiscalização aos estabelecimentos comerciais.

Segundo a Prefeitura, esta é uma demanda antiga do município.

Muitos veículos já estavam defasados e estacionados, sem possibilidade de uso.

Com esta renovação, vamos conseguir suprir a necessidade da saúde pública com muito mais qualidade e velocidade.

Saúde tem de ser uma das prioridades de 2019.

Há agora uma grande expectativa pela construção de mais postos de saúde e reforço na quantidade de medicamentos para o público que necessita.

Não há dúvida de que o trabalho é árduo e requer grande trabalho por parte do secretário de Saúde e do próprio prefeito.

Adquirir as viaturas é, sem dúvida, um passo muito importante para iniciar o reforço do trabalho na área de saúde.