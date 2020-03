Serviço público

O servidor público é um funcionário do povo e da sociedade. Servir é o compromisso maior. Daí a importância desta profissão.

O servidor público pode contribuir muito para o crescimento e desenvolvimento do município, Estado e País mediante a suas ações, visando atender às solicitações do cidadão sempre que possível e que deve esforçar-se para fazê-lo, com disposição e desprendimento, profissionalismo, transparência e, principalmente, imparcialidade.

Nesta semana, o DS trouxe reportagem mostrando que a Prefeitura de Suzano, a Câmara e o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais chegaram a um acordo nesta semana sobre o reajuste salarial para os funcionários da administração municipal a partir do mês de abril.

Ficou definido que será concedido índice de 4,2% sobre os vencimentos, além de aumento nos valores da cesta básica e do vale-alimentação.

O índice é acima da inflação – nos vencimentos dos funcionários públicos concursados e aumento da cesta básica de R$ 175 para R$ 200 e do vale-alimentação de R$ 325 para R$ 340.

Os valores serão pagos retroativamente em abril, levando em consideração o dissídio da categoria marcado para março, e integrarão os rendimentos dos servidores.

O resultado final foi obtido por meio do trabalho conjunto entre a prefeitura e os representantes da categoria.

A Prefeitura lembrou ainda que a Prefeitura está em tratativas com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para que não haja aumento no recolhimento previsto na Reforma da Previdência, que subirá de 11% para 14%.

O papel do servidor público vai muito além da burocracia.

Governos passam, mandatos têm fim, gestores deixam seus cargos, mas os servidores permanecem como memórias vivas em seus órgãos.

Transições políticas nem sempre são diplomáticas e, mesmo quando são, é dos servidores públicos a função de conduzir os órgãos e os novos gestores sem que haja prejuízos à população, segudo espeicalistas.

Fazer com que todos saibam e reconheçam a importância do trabalho desempenhado pelas categorias deve ser um exercício constante, que passa pelo zelo no contato com a população, pelo cuidado com a imagem pública da categoria e, principalmente, por sua unidade. Realmente, os servidores públicos são indispensáveis.

É importante que sejam valorizados e tenham condições dignas de trabalho para servir bem a população das cidades.