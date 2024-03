Com um a menos, Usac vence o líder Catanduva por 1 a 0 e 'respira' no Paulistão A3

O União Suzano Atlético Clube (Usac) venceu o Catanduva, líder do Paulistão A3, por 1 a 0, na tarde desta quarta-feira no Suzanão, mesmo com um jogador a menos durante o segundo tempo inteiro. Com a vitória, o time saltou para 9º colocado na tabela, mas com uma partida a mais do que Sertãozinho, União São João e Bandeira de Birigui, os seguintes na tabela.

O gol do jogo foi marcado por Victor César, aos 33 minutos da segunda etapa. Após cobrança de falta, o zagueiro do Catanduva não conseguir tirar a bola e o atacante chutou de cobertura no goleiro que garantiu os três pontos para o Usac.

A vitória traz um alívio para o Javali das Palmeiras, que agora praticamente escapou do rebaixamento. Porém, segue um pouco distante da classificação, uma vez que precisa vencer e torcer por empate ou derrota dos times citados anteriormente e do Lemense, atual oitavo colocado.

A regra da Série A3 é a seguinte: 16 times se enfrentam uma vez, ao fim, os dois últimos caem de divisão, os oito primeiros avançam para próxima fase da competição, onde será montado dois grupos com quatro times. E os seis times restantes encerram a participam na competição.

Só avançam para a Série A2 os dois finalistas.