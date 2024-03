Em jogo disputado fora de casa, Suzano Vôlei perde por 3 sets a 2 para o Cruzeiro

Pela antepenúltima rodada da Superliga Bet7k 2023/24, o Suzano Vôlei garantiu um importante ponto na noite da última sexta-feira (15/03) ao levar o duelo contra o Sada Cruzeiro, atual campeão brasileiro, para o tie-break. Os suzanenses acabaram superados no Riachão por 3 sets a 2 (25x20 | 24x26 | 23x25 | 25x15 | 15x11), mas o tento extra deixa o time a uma vitória de retornar à zona de classificação para os playoffs da liga.

O duelo na cidade de Contagem (MG) começou igual, com o Suzano buscando um ritmo forte para anular o ímpeto cruzeirense. Contudo, o líder da Superliga usou bem sua qualidade e o fator casa para pressionar e abrir o placar com um 25 a 20. Ao contrário do que se poderia imaginar, mesmo com o placar adverso, a equipe paulista não abaixou a cabeça frente aos mineiros na sequência do jogo.

Lutando a cada ponto, os suzanenses endureceram ainda mais a partida e, com grandes sequências de saque do central Lucas Fonseca, o Suzano levou a melhor pela vantagem mínima com um 26 a 24, impondo o primeiro set perdido pelo Sada em 13 partidas.

Tirar a sequência de parciais vencidas pelo Cruzeiro não era o único objetivo do time do técnico Gerson Amorim, o Gersinho. Firmes em quadra, os visitantes mantiveram a disputa em alta rotação e, mesmo atrás do placar na maior parte da etapa, não desistiram para buscar uma grande virada na reta final do set, anotando um 25 a 23 para virar o jogo.

Mesmo com um valioso ponto garantido, a postura do Suzano foi de uma equipe que não desistiu de lutar pela vitória em nenhum momento. O quarto set terminou em 25 a 15 para os mandantes, ao passo que o aguerrido tie-break, marcado por mais equilíbrio, acabou em 15 a 11 para o Sada. O resultado, contudo, pode ser considerado positivo, pois garantiu um tento valioso ao clube paulista na luta por uma vaga nos playoffs.

Gersinho relembra que, agora, o Suzano tem 25 pontos e segue na 9ª posição, estando a dois tentos do Vôlei Renata, 8º colocado. "Em uma reta final de Superliga como essa, todo ponto faz a diferença, ainda mais contra um adversário que perdeu pouquíssimos pontos até aqui na liga. Temos duas verdadeiras finais pela frente, contra Joinville e Montes Claros, e vamos entrar com o mesmo espírito de hoje para classificar para o mata-mata", concluiu.

A partida contra o Joinville Vôlei, válida pela penúltima rodada da primeira fase, acontecerá na próxima quinta-feira (21/03), às 19 horas, no Centreventos Cau Hansen, em Santa Catarina.