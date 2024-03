Em Joinville, Suzano Vôlei tem duelo decisivo na penúltima rodada da Superliga Bet7k

O Suzano Vôlei se prepara para um confronto decisivo contra o Joinville Vôlei na noite desta quinta-feira (21/03), às 19 horas, no Centreventos Cau Hansen, pela penúltima rodada da Superliga Bet7k 2023/24. A partida tem caráter decisivo para os paulistas na luta por uma vaga no G8 do campeonato nacional e os torcedores poderão acompanhar o duelo ao vivo e com imagens no canal da NSports no YouTube, em parceria com o Canal Vôlei Brasil.

Após arrancar um ponto do líder e atual campeão brasileiro, Sada Cruzeiro, em seus domínios na noite da última sexta-feira (15/03), o time do técnico Gerson Amorim, o Gersinho, vai para Santa Catarina em busca de um resultado que poderá ser crucial para que a equipe do Alto Tietê conquiste uma vaga nas quartas de final da Superliga.

Atual 9º colocado na liga, o Suzano está com 25 pontos, dois a menos que o Vôlei Renata, primeiro integrante do grupo de classificação na 8ª posição na tabela. O Joinville ocupa a 5ª colocação e já está classificado para os playoffs, ao passo que a equipe de Campinas, rival direta pela vaga, enfrentará o Vedacit Vôlei Guarulhos, terceiro time de melhor campanha do campeonato, fora de casa. Em caso de vitória em Santa Catarina e derrota dos campineiros na Grande São Paulo, o time de Gersinho voltará à faixa de acesso aos playoffs com apenas uma rodada restante para o término da primeira fase.

Gersinho confirmou que o grupo está fechado na luta por uma vaga no mata-mata e, para isso, conquistar uma vitória em solo catarinense é fundamental. “Não pensamos em outra coisa se não os três pontos para essa partida. O Joinville é uma equipe de ótimos valores individuais e vem fazendo uma boa campanha, mas não podemos deixar isso nos assustar nessa briga acirrada com o Campinas (Vôlei Renata) pela classificação”, postulou.

