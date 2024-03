Em noite inspirada, Suzano derrota Farma Conde Vôlei e retorna ao G8 da Superliga

O Suzano Vôlei conquistou uma importante vitória na noite desta sexta-feira (01/03) ao bater o Farma Conde Vôlei, atual vice-líder da Superliga Bet7k 2023/24, por 3 sets a 0 (25x23 | 27x25 | 25x18). O duelo realizado na Arena Suzano foi válido pela 7° rodada do segundo turno do campeonato nacional.

O resultado, somado à derrota do Vôlei Renata contra o Sada Cruzeiro, levou o Suzano à oitava posição do torneio com 24 pontos, figurando na zona de classificação para as quartas de final da Superliga restando apenas quatro jogos para o fim da primeira fase.

O embate começou com vantagem para os visitantes, que mantiveram a liderança no placar desde o primeiro ponto do jogo. Contudo, a partir do décimo tento, o Suzano equilibrou a partida, empatando e virando o duelo com muita intensidade. A parcial se manteve na dianteira mínima até os momentos finais, quando o time da casa foi melhor nos detalhes para fechar um 25 a 23

Mesmo à frente do placar, o Suzano encontrou ainda mais dificuldades no segundo set. Os visitantes abusaram de seu bom saque para imprimir seu ritmo e dominar a maior parte da etapa. Contudo, a raça dos donos da casa impediram o time de São José abrir frente e, com grande atuação coletiva, o time do técnico Gerson Amorim, o Gersinho, colou no placar na reta final, evitando um set point dos são-joseenses para virar e aplicar um 27 a 25, fazendo 2 sets a 0 para a festa da torcida.

Por fim, a terceira parcial foi de domínio total do time da casa. Embalado pela torcida e com a confiança em alta após a virada no set anterior, o Suzano passou por cima do time do Vale do Paraíba com grande volume de ataque e um alto aproveitamento nos saques e no jogo defensivo. Confortavelmente, o time do Alto Tietê marcou 25 a 18 para bater o vice-líder e confirmar três pontos que podem ser cruciais na luta por uma das vagas no mata-mata da Superliga.

Eleito craque Viva Vôlei da partida, o central Judson ressaltou a autocobrança do elenco que, dia após dia, trabalha firme para vencer partidas duras como esta. "A gente se dedica muito para estar na melhor condição possível, então esse troféu não é só meu, pois ele representa a luta do grupo para levar Suzano a uma vaga no mata-mata, e é isso que vamos fazer", afirmou.

Por sua vez, Gersinho destacou que o time respondeu bem à pressão de enfrentar o vice-líder precisando vencer, o que possibilitou a conquista dos três pontos. "Nos últimos jogos, algumas coisas não vinham dando certo, mas hoje pudemos acertar tudo que propusemos contra um time muito forte, e isso é bem importante para a nossa sequência. Agora a gente vira a chave para o jogo contra o Blumenau que será outra final", concluiu.

O duelo contra a Apan Roll-on Blumenau acontecerá nesta quarta-feira (06/03), às 18h30, no Ginásio Galegão.