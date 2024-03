Sorteio da Libertadores coloca Palmeiras diante do Del Valle e San Lorenzo; São Paulo cai no Grupo B

A Conmebol sorteou nesta segunda-feira, à noite, os grupos da primeira fase da Libertadores 2024. O Palmeiras caiu no grupo F com Independiente Del Valle-EQU, San Lorenzo-ARG e Liverpool-URU. O São Paulo ficou no grupo B, com Barcelona-EQU, Talleres-ARG e Cobresal-CHI.

Pela regra, não é possível ter confrontos entre times do mesmo país, mas como o Botafogo se classificou pela "pré-Libertadores", ele poderia enfrentar um time brasileiro. Porém, o Fogão caiu no grupo D, com LDU-EQU, Junior-COL e Universitário-PER.

A fase de grupos começa já em abril e segue até o fim de maio. Em dois meses seis rodadas serão disputadas.