Suzano Vôlei enfrenta o Cruzeiro, líder da Superliga, fora de casa

O Suzano Vôlei está em Contagem (MG), na região metropolitana de Belo Horizonte, para enfrentar o Sada Cruzeiro, atual líder da Superliga Bet7k 2023/24, na noite desta sexta-feira (15/03), às 21 horas, no Ginásio Riachão. O embate válido pela 9ª rodada do 2º turno do torneio nacional terá transmissão do sportv2 e da Volleyball World TV.

Buscando retornar ao G8 da competição, os suzanenses têm o desafio de enfrentar o atual campeão brasileiro em seus domínios. Contudo, o histórico recente pode animar os torcedores visto que, nos últimos dois confrontos, um pelas semifinais da Copa Brasil 2023 e outro pelo primeiro turno da Superliga, as partidas terminaram apenas no tie-break, mesmo com amplo favoritismo cruzeirense.

O técnico do Suzano, Gerson Amorim, o Gersinho, destacou o fato de que os últimos jogos têm sido desafiadores. Contudo, a equipe está pronta para batalhar do início ao fim para conquistar pontos importantes na luta pelo mata-mata.

“O Sada vem de um título na Copa Brasil e de mais de dez jogos sem perder um único set, é uma equipe de muita qualidade. Mas, independentemente disso, temos nossos objetivos e vamos com foco total para essa que é mais uma das três decisões que nos restam na primeira fase da Superliga”, pontuou.

A partida entre Sada Cruzeiro e Suzano Vôlei acontecerá nesta sexta-feira (15/03), às 21 horas, no Ginásio Riachão, com transmissão do sportv2 e da Volleyball World TV.