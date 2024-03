Suzano Vôlei vai a Blumenau para embalar na reta final da Superliga Bet7k

O Suzano Vôlei está em Santa Catarina para enfrentar a Apan Roll-On Blumenau na noite desta quarta-feira (06/03), às 18h30, 8ª rodada do 2º turno da Superliga Bet7k 2023/24. O duelo no Ginásio Galegão terá transmissão do sportv2 e da Volleyball World TV, sendo mais uma chance para o time do Alto Tietê embalar no campeonato nacional e seguir na zona de classificação para as quartas de final do torneio.

Vindo de uma vitória fundamental sobre o atual vice-líder da Superliga em seus domínios, o Suzano sabe que o duelo frente aos catarinenses pode ser decisivo pensando em uma vaga entre os oito primeiros colocados do certame. Restando apenas quatro jogos para o fim da primeira fase, o time treinado por Gerson Amorim, o Gersinho, soma 24 pontos, estando empatado com o Vôlei Renata de Campinas (SP), ainda que tenha um jogo a menos.

Por sua vez, os mandantes vêm de importante vitória contra um dos rivais diretos do Suzano, o Araguari Vôlei, por 3 sets a 2, e ocupam a décima posição na tabela. O time de Blumenau ainda precisa somar pontos para se garantir na primeira divisão nacional, tornando o embate ainda mais decisivo.

Gersinho relembra que, no primeiro turno, o Suzano entrou como favorito no duelo diante dos catarinenses e acabou superado, portanto, não há espaço para desatenção. “Ainda mais quando falamos da reta final de uma disputa tão equilibrada como essa, não podemos nos dar ao luxo de perder pontos. Vencemos o São José (Farma Conde Vôlei) na última sexta (01/03), algo muito importante, mas já estamos totalmente focados no Blumenau para tentar ganhar mais fôlego nessa reta final da liga”, concluiu.

