Lance Livre 02-10-2018

Secretário de

Estado em Suzano

O secretário de Estado de Desenvolvimento Social, Gilberto Nascimento Jr, estará em Mogi das Cruzes e Suzano,hoje.

Pesquisa de perfil

Às 12 horas, haverá divulgação da pesquisa de perfil de usuários do Bom Prato e um almoço no Bom Prato Mogi das Cruzes.

Centro de

Convivência

Já às 14 horas, o secretário visita as obras do Centro de Convivência do Idoso de Suzano na Rua Tito Prates no bairro Boa Vista, em Suzano.

Aplicativo

Resultados

A Justiça Eleitoral disponibilizou o aplicativo “Resultados”, uma ferramenta que permite aos cidadãos acompanharem o andamento do processo de totalização das Eleições 2018. A aplicação é uma versão atualizada do “Apuração 2014”, desenvolvida para o pleito daquele ano, que se tornou o aplicativo mais baixado do Tribunal Superior Eleitoral.

App

Com o novo app é possível acompanhar a contagem de votos de todo o Brasil e visualizá-la a partir de consulta nominal, que apresenta o quantitativo de votos totalizados para cada candidato com a indicação dos eleitos ou dos que foram para o segundo turno.

Nova versão

A nova versão traz inúmeras novidades em relação à anterior. Dentre as mudanças, está o aprimoramento do layout do sistema, que aparece completamente renovado com a apresentação das fotos de todos os candidatos que disputam a eleição.

Outra inovação

Outra inovação diz respeito à experiência do usuário, que foi aumentada em relação à versão anterior. Com o “Resultados” será possível consultar, na mesma tela, informações referentes a todos os cargos majoritários (presidente, governador e senador).

Geolocalização

Como nos anos anteriores, o app também permitirá ao cidadão verificar resultados das eleições proporcionais para os deputados estaduais, distritais e federais, com a diferença que o aplicativo agora faz a utilização da geolocalização do aparelho para indicar os resultados relativos ao estado em que ele se encontra.