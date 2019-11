Lance Livre 02-11-2019

Perfis do TSE

Os perfis do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nas redes sociais deram início, esta semana, à veiculação de uma nova campanha: “Direto ao Voto”.

Dez cards

São dez cards com informações sobre o título de eleitor e os serviços ao cidadão que são disponibilizados no Portal do TSE na internet. Os cards serão publicados nas páginas do TSE no Twitter, no Facebook e no Instagram.

Conteúdo

da campanha

O conteúdo da campanha foi baseado nas dúvidas mais frequentes que chegam ao Tribunal por meio das redes sociais ou da Ouvidoria, e nos serviços que são mais procurados pelos usuários do Portal do TSE.

Emissão

e transferência

Assim, emissão e transferência do título de eleitor, Cadastro Eleitoral, aplicativo e-Título, multa e justificativa eleitorais, biometria, emissão da Certidão Eleitoral e como votar no exterior são alguns dos temas transmitidos ao público de forma simples e acessível.

Foco da série

“O foco da série é tratar, de forma mais objetiva e dinâmica, de todos os serviços que estão à disposição do cidadão. Estamos dando uma cara nova para oferecer e informar isso, seja pelas redes sociais ou pelos portais que temos lançado, para diversificar um pouco essa linguagem e o acesso aos serviços”, explica Rakell Dimanski, servidora do Núcleo de Redes Sociais do TSE no site do tribunal.

Simulado

de incêndio

Os 165 funcionários da Câmara de Suzano foram mobilizados para a realização de um exercício simulado da Brigada de Incêndio do Palácio Deputado José de Souza Cândido, sede do Legislativo suzanense.

Ação

coordenada

A ação foi coordenada pelo 1º sargento do Corpo de Bombeiros do município, Cláudio Leandro da Silva, e realizada com a participação de 14 brigadistas da Casa de Leis.