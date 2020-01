Lance Livre 03-01-2020

Condemat

O DS traz, na edição de hoje, reportagem sobre a posse do prefeito Marcus Melo, de Mogi das Cruzes, na presidência do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat).

Primeiras ações

Segundo a assessoria de imprensa da entidade, entre as primeiras ações anunciadas pela nova diretoria estão a aproximação com o Governo do Estado.

Dia 16

Uma audiência está agendada para o próximo dia 16 com o secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos Penido.

Capacitação

A capacitação de técnicos dos municípios para elaboração de projetos e captação de recursos do Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos); apoio às prefeituras na adequação das novas regras do Governo Federal para os repasses financeiros da saúde e também da nova legislação previdenciária; e a readequação das Câmaras Técnicas são outras metas.

Seis anos

Depois de seis anos, Suzano volta a receber os jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A primeira partida do Grupo 22 será realizada hoje, entre Usac e São Raimundo, às 13 horas, no Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão.

Ashiuchi

Ontem, com participação do prefeito Rodrigo Ashiuchi, do secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marín Junior, e do presidente do Conselho Municipal de Deportos, José Serafim da Silva, a cerimônia de conferência foi realizada no Cineteatro Wilma Bentivegna e teve à frente o dirigente da FPF, Wilson Santoro, e o diretor da sede suzanense da federação, Wagner Araújo.

Representantes

Na oportunidade, os representantes de cada time João Oliveira (Usac), Adilson Luiz Kucharski (Chapecoense), Beto Vieira (São Raimundo) e Fábio Henrique Vicente da Silva (União ABC), com seus respectivos atletas, receberam as credenciais do torneio. Os clubes ficaram sabendo ainda que não houve nenhum problema quanto às documentações.