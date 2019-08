Lance Livre 03-08-2019

Fraudes de

energia

O alto índice fraudes de energia elétrica, divulgado pela EDP, empresa concessionária, trouxe grande preocupação no Alto Tietê. Segundo a empresa, o furto de energia, além de perigoso, prejudica o serviço e faz com que a conta de luz fique mais cara, já que a quantidade de energia perdida e os custos para acabar com as irregularidades são levados em consideração pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para fechar o valor da conta de luz.

Projeto de Lucena

O deputado Roberto de Lucena (Podemos) possui um projeto de lei para impedir que esse tipo de crime aumente a conta paga pelo cidadão de bem.

Prejuízos

A proposta proíbe as empresas fornecedoras de repassarem ao consumidor os prejuízos decorrentes de inadimplência e ligações clandestinas, conhecidas como "gatos".

Explicação

O deputado explica: "Com essa forma de cobrança atual, obrigamos o cidadão honesto e bom pagador a assumir o custo da irregularidade, a pagar por atos de fraudadores e até pelos custos de decisões tomadas pelo governo, em outros momentos".

Doria e as

demandas

da região

O governador João Doria (PSDB) esteve, esta semana, na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). Em uma hora e meia de reunião foram discutidos temas como: saúde, habitação, pessoas com deficiência, desenvolvimento econômico, mobilidade em rodovias, violência contra mulher e segurança pública. Assuntos do Alto Tietê também estiveram em pauta.

Assuntos

A ajuda a Poá, que sofre com a saída das operações financeiras do Itaú do município, e a construção da alça de saída do Rodoanel Leste, foram assuntos tratados pelo deputado estadual André do Prado, acompanhado pelo prefeito Gian Lopes, em conversa com o governador João Doria.

HC

Outro assunto em pauta foi a abertura do Hospital das Clínicas (HC) em Suzano.