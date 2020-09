Lance Livre 03-09-2020

Mapeamentos

de riscos

A Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA), por meio do Instituto Geológico (IG) em parceria com o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), realiza hoje a primeira reunião para apresentação dos resultados dos mapeamentos de riscos na região do Alto Tietê.

Técnicos

Os técnicos do IG apresentarão os dados para os representantes das Câmaras Técnicas de Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável; de Habitação; de Planejamento; e de Segurança, além dos responsáveis pela Defesa Civil dos municípios consorciados ao Condemat.

Dr. Rafu Jr.

em Poá

O pré-candidato a prefeito de Ferraz de Vasconcelos, Joseph Raffoul Junior, o Dr. Rafu Junior (PL), visitou o Pronto-Atendimento Infantil de Poá.

Projeto para

Ferraz

O objetivo é, segundo ele, levar o projeto para Ferraz de Vasconcelos, caso eleito nas eleições deste ano.

Inaugurado

O Pronto-Atendimento foi inaugurado, neste ano, pelo prefeito Gian Lopes (PL). O equipamento funciona 24 horas e tem capacidade de atender até 300 crianças por dia.

São feitos atendimentos de urgência e emergência.

CNM

A retomada das aulas presenciais nos municípios pautou reunião do Conselho Político da Confederação Nacional de Municípios (CNM). O debate foi solicitado por presidentes de entidades municipalistas estaduais e por gestores municipais “que enfrentam pressões da população, das redes de ensino, de profissionais da área e de outros setores da sociedade em relação à reabertura das escolas”.

Fundo da Educação

Os prefeitos também falaram sobre as mudanças no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

Ao abrir a reunião, o presidente da entidade, Glademir Aroldi, destacou os desafios referentes ao retorno às aulas, considerando aspectos relativos à saúde das crianças, aos profissionais que são do grupo de risco, ao transporte escolar e à alimentação.