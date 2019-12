Lance Livre 03-12-2019

Seminário Estado

Democrático

O campus Suzano do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) e o Cursinho Popular Chico Mendes promovem quarta e quinta-feira o Seminário “Estado Democrático e Relações do Trabalho”.

Dois dias

Nos dois dias do evento, as atividades estão marcadas para 18h30, no IFSP Suzano (Avenida Mogi das Cruzes, 1.501 – Parque Suzano). Na quarta-feira (4/12), a procuradora do Mistério Público do Trabalho da 2ª Região, Valdirene Silva de Assis, e o advogado Roberto Parahyba discutem Relações Trabalhistas e Sindicalismos na Atualidade.

Quinta-feira

Já na quinta-feira (5/12), o procurador aposentado do Ministério Público de São Paulo, Roberto Tardelli; a servidora da Defensoria Pública de São Paulo, Érica Meireles de Oliveira, e o mestre em direito Lucas Cabreira debatem Estado Democrático e Caráter de Classe do Direito. Para participar é preciso fazer inscrição pela internet, no link http://bit.ly/2XJyeeJ. Mais informações pelo e-mail juridicosemisuz@gmail.com.

Carta Aberta

A Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC) é uma das entidades da cidade a assinar a Carta Aberta de Mogi das Cruzes contra a implantação de uma praça de pedágio no km 45 da Rodovia Mogi-Dutra.

Documento

O documento direcionado ao governador João Doria expõe a contrariedade dos mogianos à proposta e tem a adesão de representantes de 40 associações da cidade.

Iniciativa

Iniciativa liderada pelo deputado federal Marco Bertaiolli, ex-presidente da ACMC, a Carta Aberta de Mogi das Cruzes tem o apoio de políticos (vereadores e deputados) e algumas das principais entidades de classe da cidade. As assinaturas foram angariadas em evento na última sexta-feira (29/11), na sede da Câmara Municipal. “É importante a união de políticos, entidades de classe dos principais setores econômicos e associações que representam a população para impedir que essa proposta avance. Temos de demonstrar que Mogi das Cruzes é contrária ao pedágio e que está unida para impedir que ele seja implantado”, destacou o diretor Mohamad Issa, que representou a ACMC na reunião.