Lance Livre 04-07-2018

Distribuição

de alimentos

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego atendeu, por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), 2.331 famílias em situação de pobreza e insegurança alimentar e nutricional. A informação é da Secretaria de Comunicação.

Levantamento

Esse levantamento corresponde aos últimos 12 meses. O projeto, criado pelo artigo 19 da lei federal nº 10.696, de 2 de julho de 2003, tem duas finalidades básicas: promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar.

Iniciativa

A partir da iniciativa no município, no total, foram investidos R$ 660 mil e distribuídas cerca de 150 toneladas de alimentos, como frutas, legumes e hortaliças, para complementar as refeições diárias.

Fornecedores

Os fornecedores são produtores rurais da região do Alto Tietê, devidamente cadastrados pela secretaria. Atualmente, 101 agricultores estão inclusos no programa.

Controle

de qualidade

Todos os alimentos passam por um controle de qualidade e são divididos igualmente entre os beneficiários, garante a Prefeitura. O projeto funciona em parceria com o Governo Federal.

Psicólogos

Em São Paulo, o projeto do vereador Zé Turin (PHS), em coautoria com Toninho Paiva (PR) e Rinaldo Digilio (PRB), propõe a introdução de assistentes sociais e psicólogos no quadro de profissionais das escolas públicas municipais, para ajudar os alunos, familiares, professores e direção escolar em suas diversas relações.

Cópia

O projeto pode ser uma inspiração para as cidades da região. De acordo com a justificativa, a iniciativa visa adotar medidas preventivas para uma cultura de paz no ambiente escolar e construir um convívio saudável, marcado pela presença de um profissional da Psicologia e Assistência Social, com formação escolar e com entendimento educacional para além de testes de quociente de inteligência, mas que possa transitar nos diversos ambientes da escola, trabalhando a sensibilização dos alunos, dos professores, da direção escolar e realizando uma parceria com as famílias.