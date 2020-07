Lance Livre 04-07-2020

PSL

O PSL de Suzano - que terá o ex-vereador e ex-presidente da Câmara, Israel Lacerda, como pré-candidato a prefeito - fechou aliança com o partido Patriota.

Vice

Possivelmente, este último partido, deve indicar o vice na chapa de Lacerda.

Lideranças do partido

O PSL se prepara também para receber nos próximos dias duas importantes lideranças do partido: senador Major Olímpio e o presidente estadual do partido, o deputado federal, Júnior Bozzella.

Artigo Bertaiolli

O Boletim Economia Empírica, criado em 2019 e ligado ao Programa de Mestrado em Economia do IDP - Instituto Brasiliense de Direito Público – traz um artigo assinado pelo deputado federal e vice-presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp), Marco Bertaiolli.

Texto

O texto fala sobre os equívocos na interpretação do regime tributário do Simples Nacional ao ser tratado como uma política de isenção fiscal, quando na verdade traz na sua essência a desburocratização e a simplificação, como o próprio nome já diz, do sistema. Aluno do IDP desde o ano passado, o deputado destaca a importância da formação e da atualização para o desenvolvimento de uma gestão pública moderna, eficiente e transparente.

Prazo encerrado

Terminou ontem o prazo estipulado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) para que os municípios paulistas informassem como estão sendo empregando os recursos públicos no combate ao novo coronavírus.

Dados

Os dados, relativos às receitas e aos gastos realizados até o dia 30 de junho, devem ser enviados pelas 644 Prefeituras jurisdicionadas à Corte – exceto a Capital – e, depois de compilados, ficarão disponíveis para acesso público e consequente controle social no Painel Covid-19.

Segunda vez

Esta será a segunda vez que o Tribunal aplicará o questionário ‘Gestão de Enfrentamento da COVID-19’. A primeira entrega, com dados acumulados até 31 de maio sobre os atos decorrentes dos decretos de calamidade pública, foi realizada pelas Administrações municipais em 3 de junho.