Lance Livre 04-09-2020

Convocação

do secretário

da Saúde

A Câmara de Ferraz de Vasconcelos aprovou a convocação do secretário de Saúde, Aloisio Lopes Priuli, para falar sobre a contratação de uma Organização Social (OS) para administrar cinco postos de saúde na cidade.

Assinatura

da maioria

O vereador Luiz Fabio Alves da Silva (PSB), o Fabinho, lidera o requerimento que também foi assinado pela maioria dos colegas.

Parceria

Para os vereadores, a parceria - celebrada entre o governo municipal e a entidade do terceiro setor - visa melhorar o atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), entre elas, as das Vilas Santo Antônio e São Paulo e do Jardim Luiz Mauro, na região da Vila Santa Margarida, porém, “parece que a medida está sendo implantada de forma precipitada”, afirmam.

Guia para futuros prefeitos e

vereadores

O Sebrae-SP acaba de lançar o “Guia para Candidatos Empreendedores - Prefeitos e Vereadores”. A publicação reúne uma série de propostas para ajudar candidatos e candidatas nas eleições a montarem um programa de gestão pública, capaz de impulsionar o empreendedorismo e a geração de renda e de postos de trabalho.

Acesso

Segundo o Sebrae, com o Guia, candidatos têm acesso a um leque de possibilidades para a elaboração e execução de uma agenda em prol das Micro e Pequenas Empresas (MPEs).

Programas e ações

No guia, candidatos e candidatas à Prefeitura e Câmara encontram informações sobre programas e ações do Sebrae para auxiliar na implantação de políticas públicas favoráveis às MPEs e orientações sobre a legislação que dá suporte a medidas nesse sentido.

Termo de

compromisso

O guia também traz um Termo de Compromisso para que cada candidato (a) assine se comprometendo a fazer do apoio ao empreendedorismo um dos eixos de sua gestão.