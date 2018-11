Lance Livre 04-11-2018

Cartórios eleitorais

Os cartórios eleitorais voltarão a realizar amanhã, dia 5 de novembro, os serviços de alistamento eleitoral, transferência de domicílio e revisão de dados cadastrais, entre outras atividades.

Cadastro Nacional

O Cadastro Nacional de Eleitores, que está fechado desde 10 de maio devido às Eleições Gerais 2018, será reaberto na mesma data.

Emissão

da certidão

Serão reiniciados também a emissão da certidão de quitação eleitoral e o serviço de pré-atendimento, via internet, para requerimento de alistamento, transferência e revisão de dados cadastrais (Título Net).

Justificativa

O eleitor que não votou nem apresentou justificativa no primeiro e segundo turnos do pleito (7 e 28 de outubro) tem 60 dias, a contar de cada turno, para regularizar sua situação junto a Justiça Eleitoral.

Requerimento

Para isso, deverá preencher o Requerimento de Justificativa Eleitoral – pós eleição, e escolher de que forma o documento deve chegar ao juiz da zona eleitoral na qual está inscrito: entrega pessoal no cartório, envio pelos Correios ou via internet, por meio do Sistema Justifica.

Cada turno

A justificativa deverá ser apresentada para cada turno em que o eleitor esteve ausente ou deixou de apresentar justificativa. Assim, quem não votou nem justificou nos dias 7 e 28 de outubro, deverá preencher dois requerimentos.

Dados

Segundo a Justiça Eleitoral, o Requerimento de Justificativa Eleitoral – pós eleição deve ser preenchido corretamente com os dados do eleitor.

Declaração

Também é necessário declarar o motivo da ausência às urnas e anexar documentação comprobatória digitalizada.

Protocolo

O eleitor receberá um protocolo para acompanhar o andamento do requerimento, que será encaminhado para exame pelo juiz competente.