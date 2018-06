Lance Livre 05-06-2018

Sindicatos

Reportagem do site congresso em foco (www.congressoemfoco.uol.com.br) mostra que seis meses após a entrada em vigor da reforma trabalhista, os sindicatos viram a arrecadação murchar 88% nos quatro primeiros meses deste ano.

Levantamento

De acordo com levantamento do site, só em abril, o faturamento das entidades foi de R$ 102,5 milhões, o que representa 90% a menos que em 2017.

Extinção do

imposto

A mudança ocorre pela extinção do imposto sindical, que antes era obrigatório e consistia na cessão de um dia de trabalho por ano a sindicatos, associações e federações que representam as categorias.

Contribuição

A contribuição ainda existe, mas passou a ser feita de forma voluntária pelos trabalhadores. Os dados são do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e foram compilados pelo jornal O Estado de São Paulo.

Guard em Suzano

A Câmara aprovou regulamentação do Grupo Unido de Ação de Resistência às Drogas (Guard) em Suzano. A proposta é de autoria da parlamentar Gerice Lione (PR), a esposa do Prefeito da Academia.

Prevenção

De acordo com o projeto, o Guard tem por objetivo prevenir as crianças do Ensino Fundamental contra o uso de drogas e à violência, "elevando a autoestima e desenvolvendo a criatividade, além de técnicas de autocontrole e resistência às influências negativas".

Composição

A proposta prevê que o grupo seja composto preferencialmente por guardas civis municipais treinados e seja coordenado pela Secretaria Municipal de Segurança Cidadã.

Balança móvel

O vereador Jaime Siunte (PTB) foi à tribuna livre, na semana passada, falar sobre a necessidade da administração municipal de adquirir uma balança móvel para fiscalizar o peso dos caminhões que transitam pela cidade.