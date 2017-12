Lance Livre 05-12-2017

Márcio França

O vice-governador de São Paulo, Márcio França, pode ser o candidato do PSB a governador nas eleições de 2018.

Evento em Suzano

Ele já participou em Suzano de evento político que reuniu lideranças, sobretudo do PR.

Indício de apoio

Muitos políticos garantem que esse pode ser um importante indício de que os prefeitos ligados ao Partido da República poderão apoiar o nome de França ao governo.

Mobilização

em São Paulo

Em São Paulo, o PSB também se mobiliza para lançar o vice-governador. Duas semanas atrás, com a presença do prefeito João Doria e ausência do governador Geraldo Alckmin, ambos do PSDB, houve evento de “lançamento” do nome de França.

Questão

importante

Mas há uma questão importante: o PSB ainda vai aguardar definição do PSDB sobre seu candidato a presidente antes de eleger sua nova direção.

Assume em abril

O vice-governador paulista deve assumir o Palácio dos Bandeirantes em abril do ano que vem se Alckmin deixar o cargo para disputar a Presidência da República.

Licenciamento

Ambiental

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), por meio da Câmara Técnica de Gestão Ambiental, promove amanhã o Seminário de Licenciamento Ambiental Municipalizado, com a proposta de compartilhar experiências e colocar em discussão as principais etapas do processo.

11 prefeituras

No Alto Tietê, quatro das 11 prefeituras consorciadas já fazem o licenciamento, que é regulamentado no Estado desde 2014.

Presenças

O evento terá as presenças do gerente regional da Cetesb, Cristiano Kenji Iwai; do presidente da Associação Nacional de de Órgãos Municipais de Meio Ambiente (Anamma), Rogério Menezes; do comandante da Polícia Ambiental do Alto Tietê, tenente Raimundo José Alves de Lima; e técnicos de prefeituras convidadas.