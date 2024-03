LANCE LIVRE 06-03-2024

Marco Bertaiolli

O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Marco Bertaiolli, ex-deputado federal, participou, em São Paulo, de reunião com o procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP), Mário Luiz Sarrubbo.



Recepção

Recepcionado pelo presidente do TCE, Renato Martins Costa, o procurador-geral se reuniu com o vice-presidente, conselheiro Antonio Roque Citadini; com a corregedora, conselheira Cristiana de Castro Moraes; e com os conselheiros Sidney Beraldo, além de Bertaiolli.



Convite de Lewandowski

Mário Luiz Sarrubbo foi recentemente convidado pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, para comandar a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).



Desafios

Ele falou sobre os desafios de sua nova atribuição no governo federal, na definição e acompanhamento da Política Nacional de Segurança Pública, e na coordenação das atividades da Força Nacional de Segurança Pública.



Seminário em Mogi

A Secretaria de Assistência Social de Mogi, vai promover nesta sexta-feira (08/03), Dia Internacional da Mulher, o Seminário Intersetorial - Políticas Públicas e Rede de Proteção para Mulheres em Mogi das Cruzes. O encontro será no auditório do Centro Municipal de Formação Pedagógica (Cemforpe) e vai se estender das 9 às 13 horas.



Entrada

A entrada no evento é livre e gratuita a todos os interessados, porém, quem quiser receber certificado de participação ao final deve se inscrever previamente, por meio de formulário online.



Proposta

A proposta é abordar todas as políticas existentes no município para o atendimento às mulheres, envolvendo não só a Assistência Social, como também as áreas da Saúde, Cultura, Empreendedorismo, Justiça e Segurança Pública.