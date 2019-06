Lance Livre 06-06-2019

Subprefeituras

Em todo o País, as subprefeituras nasceram com o intuito de criar um canal mais próximo e direto entre a administração municipal e população local.

Democrático

Em São Paulo, por exemplo, objetivo era tornar, mais democrática e descentralizada a gestão pública em São Paulo.

Autonomia

de decisão

Dessa forma, cada território administrativo teria mais autonomia e poder de decisão, priorizando sempre as demandas locais de uma subprefeitura.

Assunto

em Suzano

Em Suzano, o assunto “subprefeituras” voltou à tona nesta semana.

Pedido de

vereador

O vereador Antonio Rafael Morgado (PDT), o Professor Toninho Morgado, se reuniu com o prefeito em exercício de Suzano, Walmir Pinto (PDT), para reforçar a solicitação de realização de estudos para a criação de uma subprefeitura no Distrito de Palmeiras.

Requerimento aprovado

O parlamentar já havia tido aprovado pela Câmara de Suzano, no início do ano, um requerimento com esta solicitação. Walmir disse que a criação da subprefeitura é uma necessidade, mas que é preciso buscar recursos financeiros para implementá-la, como já havia justificado o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) em resposta ao requerimento do vereador.

