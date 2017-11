Lance Livre 06-11-2017

Moção de aplauso

A Câmara de Suzano aprovou moção de aplauso parabenizando a diretora de Comunicação do Poder Legislativo, jornalista Vivian Turcato. O documento é de autoria da vereadora Gerice Lione (PR).

Jornalismo

Vivian é formada em Jornalismo pela Universidade Anhembi Morumbi e em MBA de Marketing Político e Propaganda Eleitoral, pela Universidade de São Paulo (USP).

Vereadores

Cada um dos 19 vereadores da Câmara de Suzano terá aproximadamente R$ 414 mil para direcionar em emendas ao orçamento da Prefeitura do ano que vem.

Valor total

Ao todo, o valor que o Legislativo poderá atuar diretamente é de R$ 7.880.851,11. Estas informações foram esclarecidas, na manhã de ontem, durante audiência pública realizada pelo secretário de Planejamento e Finanças, Itamar Corrêa Viana, sobre a Lei Orçamentária Anual (LOA).

Previsão

Viana explicou que o Executivo prevê R$ 677.654.208,58 de orçamento à administração municipal, R$ 26.591 à Câmara e R$ 84.882.322,69 ao Instituto de Previdência Municipal de Suzano (IPMS).

Total

No total, o orçamento para o ano que vem será de R$ 789.127.531,27.

Emendas

Em relação às emendas impositivas, que são aquelas que os vereadores podem direcionar o recurso (R$ 414 mil para cada parlamentar) diretamente para uma ação especifica e que, por lei, Viana explicou que obrigatoriamente os parlamentares precisam destinar 50% do valor total de cada emenda (R$ 207 mil) para a Saúde.

Semana do

Jovem Eleitor

Foi aberto ontem a Semana do Jovem Eleitor, com uma programação variada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e nos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) de incentivo ao alistamento eleitoral e ao voto consciente da juventude. Pelo artigo 14 da Constituição Federal, o alistamento eleitoral e o voto são facultativos aos jovens de 16 e 17 anos, aos maiores de 70 anos e aos analfabetos. Participe das diversas ações da Semana do Jovem Eleitor em seu estado, consultando os portais do TSE e dos TREs na internet.