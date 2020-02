Lance Livre 08-02-2020

Proximidade

das eleições

As eleições municipais de 2020 se aproximam e, no Alto Tietê, já se iniciou a contagem regressiva para que partidos e candidatos se preparem para concorrer aos cargos de prefeito, de vice-prefeito e de vereador.

Disputa acirrada

A disputa promete ser acirrada com expectativa de um número maior de pré-candidatos a prefeito em relação a eleição de 2016.

Partidos

Somente partidos políticos regularmente inscritos na Justiça Eleitoral há pelo menos seis meses podem registrar candidatos à eleição. Da mesma maneira, a norma limita a formação de coligações de legendas às candidaturas para cargos majoritários, ou seja, para prefeito e vice-prefeito.

5 de agosto

A resolução também fixa de 20 de julho a 5 de agosto o período para a realização das convenções partidárias para a escolha dos candidatos, bem como dispõe sobre as regras para a organização das convenções e para a elaboração de suas respectivas atas.

Renúncia de Gerice

Tudo indica que a renúncia da vereadora Gerice Lione (PL) da Presidência da Câmara não modificará muito o comando do Poder Legislativo.

Mesmo partido

O vereador Joaquim Rosa é do mesmo partido de Gerice e assume um Legislativo com as bancadas definidas, sendo a maioria de apoio ao prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL).

Participação

do prefeito

Na semana passada, o prefeito Rodrigo Ashiuchi participou da sessão da Câmara. Ele agradeceu a parceria dos vereadores nas ações do Executivo. “Aqui (Câmara) não é uma extensão da prefeitura. Temos uma parceria e quem ganha com isso é a população da cidade de Suzano”, argumentou.

Trabalhos

Ele ressaltou os trabalhos feitos pela administração municipal em relação ao combate as enchentes, a entrega dos uniformes escolares, a Operação Cata-Treco, entre outras atividades.