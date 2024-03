LANCE LIVRE 08-03-2024

Diretoria da Mulher

A advogada Maria Margarida Mesquita assume na manhã desta sexta-feira (8 de Março), Dia Internacional da Mulher, o Departamento da Mulher de Suzano.



Solenidade

A solenidade será às 9 horas no Cineteatro Wilma Bentivegna.



80 vagas

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, em parceria com Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social (Indes) e com a plataforma Zenvia de experiência do cliente, promoveu a abertura das inscrições para o preenchimento de 80 vagas para o programa “Meu Primeiro Emprego 2024”.



Capacitação

A capacitação visa qualificar jovens de 17 a 22 anos em uma série de habilidades para o mercado de tecnologia.



Inscrições

As inscrições podem ser realizadas até 29 de março por meio do link indes.org.br/meuprimeiroemprego. As atividades terão início em 8 de abril, sendo realizadas às segundas ou terças-feiras, das 13h30 às 17 horas, na sede do Indes (rua Sebastião Moreira 291 – Parque Palmeiras). Além das aulas presenciais, o curso contará com algumas atividades realizadas no formato de ensino à distância.



Aulas

Durante as aulas, os jovens vão adquirir noções de planejamento de carreira, personal branding (gestão da própria marca pessoal), segmentos empresariais, segurança no trabalho, ambiente de negócios e tendências do mercado. O curso é totalmente gratuito, terá duração superior a cem horas e o aluno ficará vinculado durante cerca de oito meses até a conclusão das atividades. Ao final do programa, os jovens que tiverem interesse vão participar de um processo seletivo para serem contratados como aprendizes pela Zenvia.