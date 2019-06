Lance Livre 08-06-2019

Biometria

Dos 478 municípios paulistas que realizam a biometria obrigatória neste ano, 15 fazem parte da Grande São Paulo, número que totaliza mais de 1 milhão de eleitores. E, desse total, mais da metade (590 mil pessoas) ainda não cadastrou as digitais a fim de evitar o cancelamento do título e restrições na vida civil.

15 cidades

Entre as 15 cidades da região metropolitana, São Caetano do Sul é a maior, com eleitorado de 136.235, dos quais 64.139 (47,08%) fizeram a biometria até o momento. Logo em seguida, vem Ferraz de Vasconcelos, que tem 126.499 eleitores, sendo que 51.898 (41,03%) tiveram as digitais cadastradas.

Terceira maior

Já a terceira maior da lista é Francisco Morato, com 126.499 eleitores, dos quais 61.618 (51,06%) já compareceram para o cadastramento.

Os prazos terminam entre os meses de agosto e dezembro, dependendo da cidade.

CNM

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) recebeu pela primeira vez em sua sede a reunião do Conselho Nacional de Turismo (CNT). O segundo vice-presidente da entidade e presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM), Julvan Lacerda, recebeu o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, e demais integrantes do colegiado para apresentar avanços e debater os desafios do desenvolvimento das atividades turísticas no País.

Representação

em conselho

A Confederação possui representação no Conselho. Na abertura da reunião, o ministro listou prioridades do governo federal que no seu entendimento contribuíram para a diminuição da burocracia e incentivo às ações de fortalecimento do Turismo no País.

FPM

Na próxima segunda-feira, 10 de junho, os cofres municipais receberão os recursos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) referentes ao primeiro decêndio do mês. O valor total soma R$ 3.120.454.874,01, já considerando o desconto da retenção para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Sem a diferença, ou seja, incluindo o fundo da educação, a quantia bruta é de R$ 3.900.568.592,51 em todo o País.