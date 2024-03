LANCE LIVRE 09-03-2024

No Rotary Club

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), foi homenageado e recebeu o título de Sócio Honorário do Rotary Club Suzano Sul, que tem como presidente o Major Castro.



Condecorado

Ao lado da esposa e primeira-dama Larissa, Ashiuchi foi condecorado e passou a fazer parte do Rotary.



Homenagens

Além dele, o vereador Pedro Ishi, o secretário Alex Santos e a empresária Débora de Andrade Lapique também receberam o título.



Lisandro

Um dos fundadores e voluntário da Organização Não Governamental (ONG) Projeto Adote Suzano (PAS), o ex-vereador Lisandro Frederico colocou fim às especulações de que poderia ser pré-candidato à Prefeitura de Suzano.



Câmara

Ele anunciou que vai disputar uma vaga no Legislativo suzanense. Lisandro já exerceu o cargo na Câmara entre 2017 e 2020. Nas eleições municipais de 2016, obteve 2.091 votos, sendo o mais votado de seu partido (na época, PSD). Ao assumir o projeto ‘rumo à Câmara Municipal’, Lisandro se filiará oficialmente ao Podemos na próxima semana.



Governador em Suzano

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) deve ser recebido neste sábado (9) por lideranças de partidos aliados, entre eles o PL.



Recepção

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL) vai recepcioná-lo e ainda fazer agradecimentos pela parceria entre Prefeitura e Estado.



Prefeitos de outras cidades

Prefeitos de outras cidades da região também estão sendo aguardados para o evento deste sábado, em Suzano.