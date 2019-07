Lance Livre 09-07-2019

Compras de urnas

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vai comprar cerca de 180 mil urnas eletrônicas para serem usadas nas eleições municipais do ano que vem, quando serão escolhidos novos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores.

Região

A expectativa é de que uma dessas urnas possam ser envidas para as cidades da região.

As mais antigas

As novas urnas vão substituir as mais antigas, que entraram em funcionamento em 2006 e 2008. O TSE realizou audiência pública para colher sugestões das empresas interessadas. Também tirou dúvidas sobre especificações técnicas, segurança e manutenção da urna.

Mulher no

comando

O DS publicou, na semana passada, reportagem mostrando que a Guarda Civil Municipal (GCM) terá uma mulher no comando.

Patrulha Maria

da Penha

Ao ser empossada como subcomandante da GCM, a responsável pela Patrulha Maria da Penha, Rosemary Caxito, já começa sua nova atividade assumindo interinamente o comando geral da corporação. Durante o mês de julho, ela substituirá Sérgio de Assis Andrade, que está de licença-prêmio.

Reconhecimento do trabalho

Rosemary foi alçada ao subcomando da GCM a partir do reconhecimento do trabalho feito em defesa da segurança das mulheres vítimas de violência durante cinco anos.

Produtividade

das câmeras

Há uma grande expectativa, no meio político, para saber se a produtividade das câmaras municipais vai ou não cair em 2020, ano eleitoral. Em Suzano, por exemplo, no balanço divulgado, mostra que a Câmara encerrou o primeiro semestre de 2019 com 175 projetos apresentados.

Moções e projetos

A produção engloba 85 moções, 41 projetos de lei, 24 projetos de decreto legislativo, nove projetos de lei complementar, seis projetos de resolução, três emendas aditivas, um projeto de emenda à Lei Orgânica do Município e uma emenda substitutiva.