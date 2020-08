Lance Livre 09-08-2020

Lei Maria da Penha

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL) lembrou, na semana passada, dos 14 anos da Lei Maria da Penha.

Salvar vidas

O prefeito afirmou que a lei ajudou a salvar muitas vidas. “Precisamos sempre reforçar sua importância para a sociedade”.

50 mil rondas

Em Suzano, a Patrulha Maria da Penha soma mais de 50 mil rondas. É referência para diversas cidades, como São José dos Campos, Arujá, Santo André e Capivari.

Comando

A Patrulha Maria da Penha, em Suzano, é coordenada pela agente Natalina Luiza de Oliveira. A Guarda Civil Municipal está sob comando de Rosemary Caxito.

Página atualizada

Está disponível no Portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a página atualizada com as estatísticas completas do eleitorado brasileiro apto a votar nas Eleições Municipais de 2020.

Dados estatísticos

Os dados estatísticos brutos do eleitorado também estão disponíveis no Repositório de Dados Eleitorais (RDE).

Quem poderá

votar?

Além de mostrar o número total de eleitores brasileiros que poderá votar este ano e de votantes por estado e município, na página, é possível saber ainda a quantidade de eleitores que pediram a inclusão do nome social no cadastro eleitoral e no título e o quantitativo de pessoas com deficiência habilitadas a votar.

Espaço

O espaço também traz o perfil do eleitorado por idade, grau de instrução, gênero e estado civil, bem como informa o número de eleitores que já têm a biometria cadastrada na Justiça Eleitoral.

Layout

A página possui layout dinâmico, com infográficos e informações detalhadas dos dados apresentados. Nela, há um quadro para o preenchimento dos parâmetros de pesquisa, localizado na lateral esquerda de quem olha a tela.