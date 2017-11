Lance Livre 09-11-2017

Disputa no PSDB

A disputa interna dentro do PSDB de São Paulo, entre o governador Geraldo Alckmin e o prefeito da Capital, João Doria, para saber quem vai disputar a Presidência da República pode respingar nas cidades da região.

Maioria

É que a maioria dos prefeitos e deputados do Alto Tietê apoia o governador Alckmin. A expectativa é de que no início do ano que vem já tenha início as mobilizações dos políticos da região em prol de governador tucano.

A favor de Alckmin

Duas semanas atrás, a Coluna Lance Livre publicou que Alckmin ganhou mais um cabo eleitoral na disputa pela indicação de seu nome como presidenciável do PSDB em 2018.

Militantes

Formado por militantes tucanos e de partidos aliados em São Paulo, o grupo pró-Alckmin busca mostrar que o governador é mais preparado que o prefeito da capital, o também tucano João Doria, afilhado político de Alckmin, para concorrer ao Palácio do Planalto pelo partido.

PSDB de Poá

O coordenador nacional do movimento é Adriano Guimarães que foi presidente do diretório municipal do PSDB de Poá até julho deste ano.

Reuniões

Até o final deste ano, a expectativa é de que sejam marcadas reuniões entre tucanos do Alto Tietê e da Capital na tentativa de “afinar” as estratégias em prol de Alckmin.

Cadastramento biométrico

A fim de acelerar o cadastramento biométrico na cidade de São Paulo e em todo o Estado, a Justiça Eleitoral paulista está realizando diferentes ações de biometria em locais variados, como shoppings, escolas e órgãos públicos.

Ações

As ações incluem a coleta da biometria do eleitor, agendamento de dia e horário para que ele seja atendido em seu cartório eleitoral e divulgação da campanha por meio de palestras e de distribuição de materiais informativos.