Lance Livre 10-03-2020

Parceria Estevam

e Bertaiolli

O deputado federal Marco Bertaiolli disse ontem, em entrevista ao Radar Noticioso,apresentado pela jornalista Marilei Schiavi, que tem um acordo político com o deputado estadual Estevam Galvão (DEM) nas eleições deste ano.

Decisão de apoio

Desta forma, segundo Bertaiolli, a decisão de apoiar um candidato ou lançar candidatura próprio pelo PSD vai depender da decisão a ser tomada por Estevam.

Candidato

Bertaiolli disse que apoia Estevam, caso saia candidato, ou quem o deputado estadual indicar para a disputa. “Se o Estevam apoiar o prefeito Rodrigo Ashiuchi, por exemplo, o PSD também vai apoiar”, disse o deputado.

Mogi

Bertaiolli segue como um dos nomes do PSD a serem escolhidos para disputar como pré-candidato a prefeito.

Santa Suzana

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) publicou no sábado (7) a lei municipal 5.225/2020, que institui o Dia de Santa Suzana no calendário oficial de eventos da cidade, a ser comemorado anualmente em 11 de agosto.

Autoria

A proposta é de autoria do parlamentar Marcos Antonio dos Santos (PTB), o Maizena Dunga Vans. O objetivo é de apenas formalizar o evento festivo realizado anualmente pelos devotos todo dia 11 de agosto, na igreja católica da praça Papa João XXIII, no bairro do Sesc.

e-Título

O e-Título é um aplicativo que contém a versão digital do título de eleitor. Para quem já fez a biometria, o e-Título vem com foto e pode ser usado como documento oficial de identificação no dia da eleição e também no cotidiano da população.

Interessados

Os cidadãos interessados podem baixar o aplicativo em smartphones, nas lojas App Store (para IOS) e Google Play(para Android). Assim que estiver instalado, o eleitor cadastra seus dados, como nome, data de nascimento, número de inscrição do título de eleitor, nomes da mãe e do pai.