Lance Livre 10-11-2017

Manifestações

Trabalhadores da Força Sindical e das demais centrais sindicais realizarão manifestações hoje em várias regiões do País, em protesto contra a reforma da Previdência, que retira direitos.

Contra reforma

Em São Paulo, o principal ato deste Dia Nacional de Paralisação contra a reforma da Previdência terá concentração na Praça da Sé, a partir das 10 horas.

Sindicatos

do Alto Tietê

Sindicatos ligados à Força Sindical nas cidades do Alto Tietê devem participar do evento.

Escola Sem Partido

A Câmara de Suzano realizará hoje, a partir das 9 horas, audiência pública para a discussão do projeto de Lei nº 053/2017, que institui no âmbito do sistema municipal de ensino, o “Programa Escola Sem Partido”.

Comissão

Permanente

Esta audiência foi solicitada pela Comissão Permanente de Educação, Cultura, Esporte e Turismo da Casa de Leis.

Recursos do Fundo de Participação

Os municípios recebem hoje o primeiro decêndio do mês do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

Valor no País

O valor total, de todos os municípios do País, repassado será de R$ 3.133.829.025,16, já descontada a dedução do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

CNM

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) informa que em valores brutos, isto é, incluindo a dedução do Fundeb, o montante é de R$ 3.917.286.281,45.

Repasses

anteriores

De acordo com dados de repasses anteriores do FPM, o montante repassado no primeiro decêndio deste mês apresentou crescimento de 5,91% em termos nominais (sem considerar os efeitos da inflação) quando comparado com o mesmo decêndio de novembro de 2016.