Lance Livre 10-12-2017

Fogos de artifício

Na semana passada, a Câmara de Suzano adiou por 30 dias, a votação do projeto, de autoria do vereador Lisandro Frederico (PSD), que dispõe sobre a proibição da fabricação, armazenamento, comercialização, manuseio e utilização de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ou que causem poluição sonora.

Polêmica

O projeto vem rendendo polêmicas e muita discussão.

Outras cidades

Outras cidades do Estado decidiram aprovar a proposta e, caso aprovada em Suzano, terá praticamente as mesmas regras, por exemplo, de Itapetininga.

Sancionada

Em Itapetininga, foi sancionada a lei que proíbe o uso de rojões e fogos de artifício com som na área urbana daquela cidade.

Objetivo

Por lá, o objetivo, de acordo com os vereadores que aprovaram o projeto, foi evitar danos à saúde de autistas, deficientes auditivos e também o bem estar de animais, além do bem estar de vizinhos de locais onde rojões e fogos são comuns.

Solicitação

Em Suzano, a solicitação de adiamento foi realizada pelo autor do projeto. Ele alegou que fará modificações no texto do documento.

Apelo

Na semana passada, a Câmara de Suzano também aprovou moção de apelo de autoria do vereador Lisandro ao governador Geraldo Alckmin (PSDB) solicitando agilidade na liberação da alça de acesso ao Rodoanel Mario Covas (SP-21) na cidade.

Iluminação

O secretário de Obras, Infraestrutura e Manutenção, Ari Serafim Barbosa, o Ari do Posto, foi até a Câmara para tratar sobre a iluminação dos bairros da cidade.

Ação para

troca de lâmpadas

O chefe da pasta explicou aos parlamentares que a administração municipal iniciará, em breve, uma ação para trocar as lâmpadas queimadas espalhadas pelo município.