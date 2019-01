Lance Livre 11-01-2019

Movimento

em Ferraz

Um movimento no Facebook promete para o dia 25 de janeiro, às 11 horas, uma manifestação contra o prefeito de Ferraz, José Carlos Fernandes Chacon (PTB), o Zé Biruta.

Centro de

Convenções

O protesto será no Centro de Convenções, nas proximidades da Avenida Brasil.

Pouca aparição

pública

O prefeito Zé Biruta tem feito “pouca aparição pública” e praticamente não tem dado entrevista.

Situação financeira

Desde o início da gestão, ele lamenta a situação financeira da cidade, das contas da administração a pagar e a falta de recursos para investimentos.

Ônibus escolares

Uma proposta aprovada pela Assembleia Legislativa de São Paulo permite que o Poder Executivo ceda à utilização de ônibus escolares no período de férias para atividades culturais e desportivas aos estudantes.

Iniciativa

A iniciativa do Projeto de Lei 879/2017 é do deputado Gilmar Gimenes (PSDB). Ele explica que os municípios têm dificuldades no período de férias escolares, já que muitos alunos precisam se locomover para jogos e eventos culturais.

Grande demanda

"Existe grande demanda de atividades culturais na capital e em municípios diversos e que poderiam ser realizadas com o transporte através dos ônibus escolares ociosos neste período".

Regulamentação

De acordo com o texto, a proposta deverá ser regulamentada pela Secretaria Estadual da Educação, e os custos com o transporte nos ônibus escolares durante as férias deverão ser arcados pelo governo paulista.