Lance Livre 11-09-2018

Marcelo Candido

O ex-prefeito de Suzano, Marcelo Candido (PDT), candidato ao cargo de governador do Estado, lança amanhã, às 18 horas, na Associação Cultural Suzanense (Bunkyo), sua campanha na cidade.

Lideranças

Ele será recebido por lideranças do partido, correligionários e simpatizantes da campanha.

Mais de 27 mil

Se no Alto Tietê são 62 candidatos a deputados estadual e federal, além de um governador, em todo o País serão 27.269 pretendentes que concorrem a vagas nas diversas casas legislativas.

Legislar e fiscalizar

Legislar e fiscalizar estão entre as principais atribuições do deputado federal. É responsabilidade desse parlamentar propor novas leis, bem como a alteração ou revogação de leis existentes, incluindo a Constituição.

Projeto

Qualquer projeto do Executivo passa pela Câmara, antes de seguir para o Senado. O deputado federal também tem o dever de fiscalizar e controlar as ações do Poder Executivo federal. Para tanto, conta com o trabalho do Tribunal de Contas da União (TCU), órgão de controle externo que acompanha a execução orçamentária e financeira do País.

Integrantes

Os integrantes da Câmara Federal são eleitos a cada quatro anos. A divisão de vagas por estados e Distrito Federal varia de 8 a 70, conforme o tamanho da população.

Menos de 30 dias

Em menos de 30 dias, o Brasil estará reunido para a maior festa da democracia. No dia 7 de outubro, será realizado o primeiro turno das Eleições Gerais de 2018, quando mais de 147 milhões de eleitores aptos a votar poderão exercer sua cidadania, escolhendo os candidatos de sua preferência para os cargos de presidente, governador, dois senadores, deputado federal e deputado estadual/distrital.

Horário do pleito

O pleito ocorrerá das 8 às 17 horas (horário local) em todas as 27 unidades da Federação e no exterior.