Lance Livre 11-11-2018

Novos deputados

A Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) recebeu os novos deputados eleitos para a próxima legislatura, que terá início em 15 de março de 2019. A informação consta no site da Alesp (www.al.sp.gov.br).

Iniciativa

Por iniciativa da Mesa Diretora, os parlamentares foram convidados para três cafés da manhã. Eles obtiveram informações e instruções sobre o funcionamento do Legislativo paulista.

Cauê Macris

O presidente Cauê Macris (PSDB) abriu o evento dando boas-vindas aos novos deputados. A intenção é adiantar os conhecimentos para que em março todos estejam em condições de trabalhar.

2º secretário

O 2º secretário Estevam Galvão (DEM) justificou o adiantamento dos trabalhos. "Nunca houve essa recepção, mas também nunca houve uma renovação tão grande. São 52 deputados novos, dentre 94".

Diplomação

A assessora do cerimonial do Tribunal Regional Eleitoral (TRE/SP) Fernanda Diniz trouxe informações sobre a diplomação dos 172 eleitos (94 deputados estaduais, 70 deputados federais, dois senadores e seus quatro suplentes, governador e vice).

Dia 18 de

dezembro

Segundo reportagem no site da Alesp, a solenidade ocorrerá no dia 18 de dezembro, às

11 horas, na Sala São Paulo.

Bolsonaro

Nesta semana, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou também que a diplomação do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) será dia 10 de dezembro.

Solenidade

A solenidade ocorrerá no Plenário do TSE, em Brasília, em horário a ser confirmado. A data foi acertada na tarde de quarta-feira (7) entre a Presidência do Tribunal e a equipe do governo de transição. Os detalhes da cerimônia serão discutidos nos próximos dias.

O que é

A diplomação é a etapa do processo eleitoral em que se confirma que os candidatos eleitos cumpriram todas as formalidades previstas em lei e estão aptos a serem empossados. A solenidade representa o marco final por meio da qual a Justiça Eleitoral entrega oficialmente.