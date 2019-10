Lance Livre 12-10-2019

Medalha Antônio

Marques Figueira

A Câmara de Suzano realiza na segunda-feira, a partir das 19 horas, sessão solene para entrega da “Medalha Antônio Marques de Figueira” a Altair da Silva.

História do futebol

A vereadora Gerice Lione (PL) a esposa do Prefeito da Academia, é a autora da homenagem. Altair é reconhecido em Suzano e na região do Alto Tietê por realizar trabalhos relacionados à história do futebol suzanense.

Mostras culturais

Historiador e pesquisador, Altair foi responsável pela realização de diversas mostras culturais relacionadas ao tema.

Medalha

A Medalha Antonio Marques Figueira é a medalha oficial do Poder Legislativo de Suzano. Foi criada por resolução em 1997.

Fute-tênis

A lei municipal reconhecendo o fute-tênis como modalidade esportiva foi publicada pelo prefeito em exercício Walmir Pinto (PDT). A legislação é de autoria do vereador Leandro Alves de Faria (PL), o Leandrinho.

Oscar de Oliveira

O fute-tênis é uma modalidade criada pelo professor suzanense Oscar de Oliveira, que começou a desenvolver o esporte em 1985. Ele escreveu as regras e desenvolveu as metragens de espaço físico para a prática da modalidade.

Forma individual

O fute-tênis pode ser praticado de forma individual ou em duplas. Em recreação pode-se utilizar até 12 jogadores, sendo seis para cada equipe.

Impressões

digitais

Está em estudo no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a possibilidade de permitir que os próprios eleitores validem suas impressões digitais por meio do aplicativo e-Título (versão Android ou IOS) da Justiça Eleitoral. Ainda não há data definida para a implantação do projeto.

Intenção

A intenção é evoluir o app para transformá-lo, futuramente, em uma plataforma de serviços eleitorais. Atualmente, o e-Título não é capaz de validar impressões digitais, embora possa fornecer certidão de quitação eleitoral. Mesmo após a implantação de novas funcionalidades no aplicativo, o cadastramento das impressões digitais continuará a ser feito de forma presencial.