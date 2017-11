Lance Livre 12-11-2017

Diretórios do PDT

Diretórios do PDT das cidades da região estão engajados na decisão da executiva nacional que está preparando o "ambiente" para lançar o ex-ministro da Integração Nacional, Ciro Gomes, como candidato à Presidência da República nas eleições de 2018.

Grande

interrogação

Mas existe, sem dúvida, uma grande interrogação proposta por políticos do partido no Alto Tietê. “Ciro seria candidato com Lula na disputa?”.

‘Migração’

Em 2015, Ciro Gomes deixou o PROS para migrar ao PDT.

Remanejamento de 50%

Até 2016, os prefeitos anteriores de Ferraz de Vasconcelos tinham autorização para remanejar ou transferir verbas de até 50% do total do orçamento anual sem autorização da Câmara.

Recomendação

Este ano, por recomendação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), o percentual foi reduzido para até 40%.

20%

O atual governo do prefeito José Carlos Fernandes Chacon (PRB), o Zé Biruta, decidiu diminuir para até 20%, em 2018.

CNM

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) recebeu os representantes do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) e de outras entidades para debater a saúde.

Oficina de trabalho

Em parceria, as entidades promoveram oficina de trabalho que teve como objetivo discutir informação, investimentos e gastos em Saúde.

UPAs

Foram discutidas obras paradas, como no caso das centenas de Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e das Unidades Básicas de Saúde (UBS), além do financiamento da Saúde e dos Agentes Comunitários da Saúde.