Lance Livre 13-09-2020

Participação

de deputados

A participação de deputados estaduais e federais nas campanhas de candidatos a prefeito, neste ano, nas cidades da região deve ser dificultada por conta da pandemia da Covid-19.

Nomes lançados

Mesmo assim, os partidos políticos que vão lançar nomes para disputar as prefeituras vão tentar reforçar suas campanhas com a presença dos parlamentares e políticos até do cenário nacional.

Plano de

segurança

sanitária

Os cartórios eleitorais das cidades do Alto Tietê vão ter de seguir o Plano de Segurança Sanitária implementado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), divulgado na semana passada.

Objetivo

O objetivo é diminuir o risco de contágio pelo novo coronavírus, nas eleições 2020.

Documento

O documento, elaborado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Hospital Sírio-Libanês e Hospital Israelita Albert Einstein, sob coordenação do TSE, é resultado de reuniões semanais realizadas entre julho e agosto entre o tribunal e as entidades, para preservar a saúde dos eleitores e colaboradores da Justiça Eleitoral.

Procedimentos

O plano contempla procedimentos a serem adotados no dia do pleito e um conjunto de equipamentos e materiais necessários para a segurança de eleitores e mesários.

Principais medidas

Entre as principais medidas previstas no protocolo de segurança são o uso obrigatório de máscaras; disponibilização de álcool em gel para a higienização das mãos antes e após o voto; distanciamento de, no mínimo, 1 metro entre eleitores e mesários; exibição do documento de identidade com foto ao mesário, à distância, entre outras recomendações.

Convenção do PT

O PT de Suzano realiza neste domingo, às 10 horas, de forma virtual, a convenção para definir o nome do ex-vereador Vanderli Dourado, o Derli do PT, para candidato a prefeito de Suzano.