Lance Livre 14-07-2020

Pedido para que se façam denúncias

A primeira-dama de Suzano, Larissa Ashiuchi, presidente do Fundo Social de Solidariedade (FSS), usou ontem as redes sociais para pedir que crianças, jovens e adultos, vítimas de assédio sexual nas escolas, denunciem os casos à polícia.

Reportagem do Fantástico

Ela lembrou que assistiu reportagem do Fantástico que falava sobre assédio nas escolas. “Adolescentes sofrem com isso e muitas vezes se calam. Além desse tipo de assédio que foi reportado na matéria, muitas vezes esse tipo de abuso acontece dentro de casa e é algo que fica marcado na vida dessas crianças causando grandes problemas na vida adulta”, disse Larissa em postagem nas redes sociais.

Pedido

“Venho aqui pedir e orientar para essas crianças, jovens ou adultos que já passaram por isso que não se calem. Quem comete esses abusos tem que ser punido perante a Justiça e assim evitar que outras pessoas sofram”, acrescentou.

Sinal Vermelho

Suzano já aderiu à campanha nacional “Sinal Vermelho Para a Violência Doméstica”, que busca ajudar mulheres a pedir socorro em farmácias, por meio de um sinal silencioso: um “X” riscado na palma da mão. Casos de violência tem aumento nesse período de isolamento social, acarretado pela pandemia.

Iniciativa

Em Suzano, a iniciativa conta com apoio do grupo de Promotoras Legais Populares e da Associação Comercial e Empresarial (ACE).

PC do B

O PC do B de Suzano, que deve lançar como pré-candidato o professor Rodrigo Assis, realiza uma série de lives neste período de quarentena.

Agente Comunitário de Saúde

Está em vigor em Suzano a lei municipal que institui no calendário oficial de eventos na cidade o Dia do Agente Comunitário de Saúde. A legislação é de autoria do vereador Denis Claudio da Silva (DEM) e foi sancionada pelo presidente da Câmara de Suzano, Joaquim Rosa (PL). Aprovada em junho deste ano pelos vereadores, a lei foi publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município de Suzano de sábado (11) e celebra o Dia do Agente Comunitário de Saúde anualmente, em 4 de outubro.