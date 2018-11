Lance Livre 14-11-2018

Valor do voto

Uma reportagem publicada no Jornal O Estado de S. Paulo mostrou o “gasto dos votos” de cada candidato à Câmara Federal.

PSL

Só para se ter uma idéia, de acordo com a reportagem, o PSL do presidente eleito, Jair Bolsonaro, teve os 14 deputados federais com o voto “mais barato” da última eleição.

Relação entre

despesas

A relação entre despesas de campanha e quantidade de votos mostra que Alexandre Frota, candidato por São Paulo, foi quem menos precisou gastar, em termos proporcionais, para sair vitorioso das urnas: nove centavos por cada um dos seus mais de 155 mil votos.

Custo de

dez centavos

Logo atrás, com custo de dez centavos por voto, aparece Eduardo Bolsonaro, o deputado federal mais votado do País, também por São Paulo.

Na outra ponta

Ainda conforme a reportagem, na outra ponta do levantamento – feito a partir da prestação de contas final dos candidatos ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), divulgada na semana passada – vem uma tucana.

R$ 190

A deputada Shéridan, eleita por Roraima, precisou de mais de R$ 190 por voto para alcançar a reeleição, com 12,1 mil eleitores.

Tombamentos

O Governo do Estado homologou o tombamento de dez imóveis e conjuntos arquitetônicos da capital e de municípios do interior de São Paulo.

Condephaat

As resoluções oficializam decisões do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico (Condephaat) nos últimos anos.

Mogi

O antigo Asilo Colônia Santo Ângelo, de Mogi das Cruzes, também teve o tombamento homologado. Ele abrigou pacientes com hanseníase entre os anos 30 e 60. A decisão considerou que o local documenta "a lógica arquitetônica e territorial de internação obrigatória, praticada pela saúde pública no país e no mundo em um contexto sanitarista e disciplinador".