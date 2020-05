Lance Livre 15-05-2020

Todos os

servidores

O vereador Rogério Gomes do Nascimento (PSDB), o Rogério da Van, sugeriu que todos os servidores da Câmara de Suzano façam o teste para o diagnóstico da Covid-19.

Infectado com

o vírus

Na tribuna, ele disse que realizou o procedimento e descobriu que foi infectado pelo vírus em março. “Senti sintomas de uma gripe forte. Minha esposa e nossas filhas também”, comentou.

Lockdown

Reportagem publicada na coluna da jornalista Mônica Bergamo da Folha de S. Paulo aponta que o Ministério Público de SP já discute a necessidade de recomendar ou apoiar ação da Prefeitura de São Paulo caso ela tenha que decretar o lockdown, com restrições severas de circulação na cidade.

Reunião virtual

Segundo informações publicada em sua coluna, na quarta (13), procuradores fizeram uma reunião virtual com o prefeito Bruno Covas (PSDB-SP) e com o secretário municipal de Saúde, Edson Aparecido, para a abertura de um diálogo sobre o tema e a busca de informações sobre a crise do coronavírus na cidade.

Impacto na região

O lockdown na Capital Paulista pode trazer um grande impacto nas cidades da região. Uma boa parte da população ainda trabalha em São Paulo, mesmo com a quarentena em vigor.

Lockdown

por 15 dias

A Coluna Lance Livre apurou que a possibilidade de lockdown, em São Paulo, existe e pode ser por 15 dias. Mas a confirmação virá após reunião com as secretarias de Saúde da Capital e do Estado.

Recomendações do governador

O assunto, pelo menos, entre os prefeitos das cidades da região é descartado. Mas, os municípios da região têm seguido recomendações do governador João Doria.