Lance Livre 15-08-2020

Maratona

As últimas semanas foram intensas e de muita correria para os prefeitos das cidades da região. É que eles precisam obedecer a legislação eleitoral sobre a participação na inauguração de obras.

Entregas

As entregas de serviços e obras, em várias cidades da região, marcaram as agendas dos prefeitos com objetivo de fazer tudo dentro do prazo estabelecido pela Lei Eleitoral.

Novo calendário

De acordo com o novo calendário eleitoral, estão vedadas, a partir deste sábado, 15 de agosto (3 meses antes do pleito), diversas condutas a agentes públicos.

Igualdade

As restrições, segundo a Justiça Eleitoral, buscam preservar a igualdade de oportunidades entre os candidatos.

Não podem

Os agentes públicos não podem, a partir de sábado (15), nomear, contratar ou, de qualquer forma, admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens, ou dificultar o exercício funcional e, ainda, remover, transferir ou exonerar servidor público, no local do pleito, até a posse dos eleitos.

Inaugurações

Também são proibidos o comparecimento de candidatos à inauguração de obras públicas.

Candido e Jorginho

Volta com força, no meio político, a conversa sobre uma suposta aproximação do ex-prefeito de Suzano, Marcelo Candido (PDT), com o coordenador da União Democrática Suzano (UDS) e pré-candidato a prefeito Jorginho Romanos, para as eleições.

Discurso de união?

Desta vez, filiados do DEM teriam presenciado um discurso sobre a possibilidade de união política entre os dois. Jorginho já revelou à Coluna Lance Livre o respeito pelo ex-prefeito Candido. Mas, garantiu que não existe aliança.

Carreira solo?

Se acontecesse essa parceria, Candido estaria traçando uma "carreira solo", já que o PDT decidiu seguir com o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL), que tentará a reeleição.

Experiência

Em recente entrevista ao DS, Candido foi claro que quer ajudar a cidade com sua experiência.