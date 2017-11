Lance Livre 15-11-2017

Reality show

Partidos políticos vão adotar uma estratégia bem conhecida para tentar angariar votos nas eleições de 2018: escalar um elenco digno de reality show como candidatos.



Alto Tietê

A tática beneficiaria candidatos do Alto Tietê que teriam de ‘disputar’ menos eleitores por causa da quantidade de “votos de legenda”? Essa foi a pergunta feita esta semana.



Redes sociais

As redes sociais servirão também de campo de batalha virtual durante a campanha presidencial deste ano - pelo menos no que depender dos esforços dos principais partidos envolvidos na disputa pelo Palácio do Planalto.



Defensa do

candidato

Simpatizantes e ativistas políticos prometem defender seus candidatos de críticas e promover suas propostas em redes como o Facebook e o Twitter, além das caixas de comentários de blogs.



Partidos

Para tanto, os partidos já começaram a capacitar seus 'exércitos virtuais'.

Prefeitos

em Brasília

Esgotados de tantos entraves nas administrações municipais, os prefeitos de todo o País estarão reunidos em Brasília para uma grande mobilização.



21 e 22 de

novembro

O encontro ocorrerá nos dias 21 e 22 de novembro, e terá uma agenda sólida, composta de reuniões com lideranças partidárias, debates sobre as pautas prioritárias, além de outros momentos-chave.



Agenda

A agenda tem início na manhã de terça-feira, 21 de novembro, com uma sessão solene na Câmara dos Deputados, seguida de reunião entre os municipalistas e as lideranças estaduais.



Objetivo

O intuito será apresentar aos parlamentares as reivindicações do movimento, que traz como destaque a necessidade de um aporte financeiro emergencial.



Mulheres

Municipalistas

Logo após, o Movimento Mulheres Municipalistas (MMM) estará reunido com a bancada feminina, seguindo o mesmo propósito.