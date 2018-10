Lance Livre 16-10-2018

Reunião

com deputados

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR), presidente do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), deve marcar reunião com os nove deputados - estaduais e federais - eleitos nas eleições deste ano.

Solicitação

A expectativa é solicitar ajuda para que as reivindicações dos municípios sejam atendidas mais rapidamente.

5º mandato

O deputado estadual Estevam Galvão, eleito para o 5º mandato na Assembleia Legislativa, é um dos cotados dentro do DEM para assumir a liderança da bancada no Poder Legislativo Estadual.

Foi líder

Apesar de afirmar que não houve conversa sobre o assunto, Estevam - que já foi líder do partido - terá papel fundamental nas discussões sobre projetos que serão apresentados a partir de 2019.

Mesários

Está disponível para os mesários que trabalharam no primeiro turno das Eleições 2018 um serviço inédito da Justiça Eleitoral.

Declaração de

dias trabalhados

Por meio do Canal do Mesário, na página do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), é possível obter a “Declaração de dias trabalhados”, documento que comprova a atuação no dia da votação e garante o direito de folga em dobro pelo dia trabalhado.

Novo serviço

O novo serviço proporciona maior agilidade para a obtenção do documento. Para a obter a “Declaração de dias trabalhados” via internet, o mesário precisa ter feito o registro de presença no terminal do mesário da urna eletrônica, tanto no início quanto no encerramento dos trabalhos.

Demais eleições

Nas demais eleições, os mesários só conseguiam o documento nos cartórios eleitorais, que também continuarão fornecendo o documento.

Novo serviço

O novo serviço busca facilitar e uniformizar o atendimento da Justiça Eleitoral aos mesários. Em função das diferentes características das regiões do País, era comum uma grande disparidade para o fornecimento do documento.