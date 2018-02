Lance Livre 17-02-2018

Recolocação

no mercado

Os trabalhadores que buscam uma recolocação no mercado contam agora com a plataforma Meu Emprego SP.

Base online

A base online, lançada pela Secretaria Estadual do Emprego e Relações do Trabalho (Sert), facilita o diálogo entre empregadores e pessoas dispostas às vagas. Os sindicatos da região também têm trabalhado ações para reaquecer as contratações no Alto Tietê.

Nova plataforma

A nova plataforma empregatícia do Estado está disponível para cadastro e atualização de dados pelo endereço www.meuemprego.sp.gov.br, onde é possível se candidatar às vagas de interesse.

Login da página

Após o login na página, basta procurar pelo trabalho ou profissão e selecionar uma localidade.

Repórter do DS

fez a pesquisa

A repórter do DS, Marília Campos, realizou uma rápida pesquisa e encontrou vagas para faxineiro, garçom, atendente e pedreiro na Zona Leste da capital, com faixa salarial de R$ 1 mil e contratação no regime CLT.

Dez cidades

As 10 cidades do Alto Tietê já estão contempladas nesta primeira etapa de implantação da base.

Vantagem

A vantagem do acesso online se dá à medida que não há necessidade de deslocamento do candidato até um posto de atendimento físico, economizando tempo e dinheiro com o transporte.

Outro benefício

Outro benefício são as notificações sobre novas oportunidades, de acordo com o perfil e localidade de quem busca emprego.

Contratações

Os recursos para eventual contratação são de origem federal, por meio de um convênio com o Ministério do Trabalho.

Sincomérciários

Para o presidente do Sincomerciários de Mogi, Jair Mafra, a plataforma deve ajudar na contratação justamente por ser de fácil acesso com grande potencial de uso. "Por ser uma forma a mais de divulgar vagas de emprego existentes. E também facilita a disponibilização dessas vagas pelas empresas, incentivando-as a utilizarem mais esse tipo de canal", disse.