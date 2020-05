Lance Livre 17-05-2020

Eduardo Boigues

O delegado do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra), Eduardo Boigues, pré-candidato a prefeito em Itaquaquecetuba, reforçou sua participação nas redes sociais.

Período de

quarentena

O período de quarentena serviu para que o delegado, filiado ao Partido Progressista, iniciasse uma série de lives trazendo, inclusive, especialistas para falar sobre coronavírus. Nas lives, o delegado também fala da situação carente de Itaquá.

Fechados

com Doria

Os prefeitos das cidades da região estão seguindo as recomendações do governador João Doria (PSDB) neste período de quarentena. Ou seja, estão “fechados” (concordam) com o governador.

Novo decreto

Na semana passada, Doria publicou novo decreto estadual que mantém a suspensão do atendimento presencial a clientes de salões de beleza, barbearias, academias esportivas e centros de ginástica.

Contra

O documento vai contra o sugerido por decreto presidencial de Jair Bolsonaro (sem partido) para reabrir esses estabelecimentos. O governo do Estado afirma que os estabelecimentos permaneçam fechados durante a quarentena em todos os 645 municípios de São Paulo.

Secretário de

Saúde de Mogi

A Câmara de Mogi das Cruzes recebeu o secretário municipal de Saúde, Henrique Naufel, para falar sobre ações da pasta no combate à pandemia da Covid-19.

89 leitos

De acordo com Naufel, Mogi das Cruzes possui 89 leitos de UTI exclusivos para tratamento da Covid-19, em hospitais públicos e privados. A taxa e ocupação desses leitos, é de 55% (49 ocupados).

De outras cidades

Segundo dados apresentados na reunião quase metade (45,3%) dos atendimentos realizados nos hospitais de Mogi – relativos à infecção pelo novo coronavírus – são de cidadãos que residem em outros municípios, como Suzano (16,3%), São Paulo (6,3%), Poá (4,4), Itaquaquecetuba (4,4%), Ferraz de Vasconcelos (3,6%), entre outras.