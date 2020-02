Lance Livre 18-02-2020

Youtube do TSE

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) criou, em julho de 2010, o canal oficial da Justiça Eleitoral no YouTube, que hoje conta com quase 90 mil inscritos.

2007

O YouTube chegou ao Brasil em junho de 2007, com a versão em português. Três anos depois, o TSE aderiu à plataforma de compartilhamento de vídeos, com o objetivo de aproximar ainda mais a Justiça Eleitoral dos cidadãos.

Ferramenta

A ferramenta também potencializou o princípio constitucional da publicidade, facilitando ainda mais o acesso às decisões e às atividades relevantes do Tribunal.

90 mil inscritos

Os quase 90 mil inscritos no canal da Justiça Eleitoral (JE) no YouTube podem acompanhar ao vivo as sessões plenárias da Corte Eleitoral e assistir às reportagens e séries produzidas pela equipe de jornalismo do TSE, além de acessar conteúdos digitais exclusivos separados por playlists, como os programas Conexão Eleitoral, Decisões, JE na Mão e Momento Eleitoral.

Desinformação

O Canal da JE no YouTube também é uma importante ferramenta de enfrentamento da desinformação no âmbito do processo eleitoral brasileiro. O programa Minuto da Checagem, por exemplo, explica aos eleitores a importância de verificar, antes de compartilhar, a veracidade das informações recebidas ou acessadas em redes sociais, aplicativos de celular e sites.

Roberto de Lucena

O Ministério da Educação (MEC) entregou ontem 120 ônibus escolares a 115 municípios, pelo programa Caminho da Escola. O deputado federal Roberto de Lucena (PODE) participou da cerimônia de entrega dos veículos, que ocorreu na capital paulista.

Segurança

e conforto

De acordo com o parlamentar, “segurança e conforto dos estudantes no trajeto até a escola é uma parte fundamental do processo de aprendizado”.

44 passageiros

Os veículos têm capacidade de transportar 44 passageiros em cada viagem e estrutura adaptada para atender alunos com deficiência e mobilidade reduzida. O valor da frota totaliza R$ 27 milhões.